Sequestrati pistola e droga in piazza di spaccio nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Una pistola e oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati nel rione Moscarella di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, nel corso di una serie di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza nella piazza di spaccio, ritenuta sotto il controllo di un clan di camorra. Le "fiamme gialle" della Compagnia di Castellammare di Stabia, durante una perquisizione in un condominio con l'unità cinofila antidroga del Gruppo Pronto Impiego Napoli, hanno trovato 169 dosi di cocaina, 123 di crack e 3 di marijuana nonché un bilancino di precisione, contenuti in un involucro di plastica occultato tramite magneti all'interno della cassetta metallica.

Controlli sono stati eseguiti in alcuni appartmenti abitati da diversi pregiudicati sospettati di essere i proprietari della sostanza stupefacente sequestrata.

Uno di questi ha tentato di disfarsi di una pistola Beretta calibro 7,65, (avvolti in un panno bianco, con matricola parzialmente punzonata e relativo caricatore privo di munizioni) gettandola dalla finestra in un terrapieno adiacente.

L'arma e gli stupefacenti sono stati sequestrato e il l'uomo, un 47enne originario del luogo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata (Napoli). (ANSA).