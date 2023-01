Scontri Paganese-Casertana, nove arresti

(ANSA) - SALERNO, 24 GEN - Svolta nelle indagini per gli scontri tra tifosi avvenuti domenica pomeriggio a Pagani (Salerno) prima di Paganese-Casertana. Carabinieri e Polizia hanno eseguito l'arresto in flagranza differita di sette tifosi della Paganese e di due della Casertana. Tra di loro figurano anche persone che, in passato, erano state già colpite dal provvedimento di Daspo. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, diretta dal procuratore Antonio Centore, hanno permesso di risalire ad alcuni dei tifosi che hanno partecipato agli scontri e che in un primo momento, avendo agito con il volto coperto da passamontagna, erano rimasti ignoti. Gli indagati sono accusati a vario titolo di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione. Alcuni, inoltre - come si legge nella nota diramata dalla Procura di Nocera Inferiore -, dovranno rispondere delle "condotte che hanno determinato, tra l'altro, l'incendio di un pullman di tifosi della compagine casertana, il conseguente danneggiamento di un edificio e di plurimi beni nell'area circostante, nonché il ferimento di uno dei carabinieri intervenuti a presidio dell'ordine pubblico".

I nove tifosi, così come disposto dal pm di turno della Procura di Nocera Inferiore, sono stati ristretti agli arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto. (ANSA).