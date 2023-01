Processo per droga da rifare per il nipote del boss Rinaldi

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Processo d'appello da rifare per Francesco Rinaldi, nipote del boss dell'omonimo clan Ciro Rinaldi: la terza sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il processo che lo ha visto imputato per traffico di droga.

Francesco - figlio di Antonio Rinaldi, detto "o' giallo", ucciso alla fine degli anni '90 nell'ambito della faida con il clan Mazzarella - venne condannato in primo e secondo grado. Ieri, difeso dall'avvocato Raffaele Chiummariello, ha ottenuto dalla Suprema Corte un nuovo processo d'appello. (ANSA).