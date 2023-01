Napoli:assessore scuola,Rocco Jemma chiude anche se resta lì

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - L'asilo pubblico Rocco Jemma nel quartiere napoletano di Materdei ha problemi di stabilità sismica e quindi "anche se la sovrintendenza ci desse un responso negativo sull'abbattimento resterà lì, ma non si potrà mai più usarlo a uso scolastico". Lo dice all'ANSA Maura Striano, assessore del Comune di Napoli all'istruzione, nel giorno della manifestazione dei genitori dei bimbi dell'asilo pubblico in Piazza Municipio che lei ha accolto al termine della protesta.

"Ci sono problemi statici - spiega Striano - e abbiamo una decisa richiesta di intervenire. Ma, ripeto, anche se non viene abbattuto, i genitori non pensino che resti asilo, da settembre si chiude".

L'edificio è storico e quindi si attende il responso della sovrintendenza per capire se poterlo abbattere e ricostruire in sicurezza per ricominciare ad usarlo come asilo nido del quartiere: "Se ci dicono - conferma Striano - di poter fare lo sventramento dell'edificio allora vedremo come abbatterlo e ricostruirlo. Intanto anche nel dialogo con la Municipalità ho spiegato che useremo la capienza che c'è dei nostri nidi nella zona che siano certificati dalla norma regionale e abbiano il codice Asl. Tra le possibilità c'è che i bimbi vadano all'asilo Cairoli o al Fanciulli che sono già adibiti a nido e certificati. Lì le capienze ci sono ma le famiglie si lamentano perché in particolare il Cairoli è complicato da raggiungere in un vicolo. Se i cittadini trovano un luogo diverso nella zona di Materdei ci vogliono però le valutazioni tecniche e dell'Asl per usarle". (ANSA).