Il Palazzo Reale di Napoli apre l'Androne delle Carrozze

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Con la mostra documentaria "Palazzo Reale: danni di guerra e restauri. Una storia per immagini dal 1943 agli anni Cinquanta", curata da Stefano Gei e Antonella Delli Paoli, si è inaugurato a Napoli un nuovo spazio espositivo ricavato dall'apertura del collegamento tra il Cortile d'Onore e il Cortile delle Carrozze, finora utilizzato per funzioni tecniche e come deposito, riqualificato e ribattezzato 'Androne delle Carrozze'. Oltre cento le riproduzioni provenienti da alcuni dei più importanti archivi fotografici napoletani (Soprintendenza, Vigili del Fuoco e Archivio Parisio); i lavori sono documentati da una selezione di riproduzioni dei disegni dell'archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. In mostra anche riproduzioni di foto e documenti dalla U.S. National Archives and Records Administration e dalla Allied Control Commission di Washington.

"Con questa apertura viene offerto alla pubblica fruizione un ulteriore spazio storico del Palazzo dopo quello della Galleria del Genovese - ricorda il direttore Mario Epifani -. Anche l'Androne sarà destinato all'allestimento di piccole mostre, di preferenza fotografiche, con accesso gratuito tutti i giorni della settimana. E' un'anticipazione del 'Museo della Fabbrica', spazio introduttivo alla visita dell'Appartamento Storico, con modellini, dipinti, foto storiche e documenti".

Per il soprintendente Salvatore Buonomo "il periodo della ricostruzione post-bellica offre, nel campo della conservazione, molti spunti di riflessione sulle metodologie adottate e su quanto le teorie del restauro ponevano a servizio degli operatori". Almerinda Padricelli, architetta responsabile progetti e lavori di Palazzo Reale, sottolinea che "il recupero dell'Androne delle Carrozze ha consentito il ripristino del collegamento tra i due cortili del Palazzo, attraverso un passaggio di circa 200 mq coperti. I lavori di restauro sono stati effettuati in soli 2 mesi con un impegno economico di 130 mila euro". (ANSA).