Giornata comunicazione:sabato vescovo Acerra incontra stampa

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La sfida della comunicazione e le nuove frontiere della deontologia professionale saranno al centro di un incontro tra il presidente della conferenza episcopale campana e vescovo di Acerra (Napoli), monsignor Antonio Di Donna, e gli operatori dell'informazione promosso dall'Ucsi Campania (Unione stampa cattolica italiana) in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti e l'Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi Acerra. L'appuntamento è per sabato 28 gennaio (9.30), nella Biblioteca diocesana di Piazza Duomo ad Acerra. Interverranno, oltre a Di Donna, Ottavio Lucarelli, giornalista; Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Polis; Guido Pocobelli Ragosta, Presidente Ucsi Campania. Tema conduttore dell'incontro, sarà il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della comunicazione.

