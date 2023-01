Bimba in ospedale dopo aver ingerito droga in casa

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Una bimba di poco meno di due anni è finita al pronto soccorso dopo aver ingerito una sostanza stupefacente nella sua abitazione di Giugliano in Campania (Napoli). E' accaduto la scorsa notte. La piccola è stata trattenuta in osservazione nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, ma non è pericolo di vita. In ospedale sono giunti i carabinieri, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).