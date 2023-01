Ucciso nel Napoletano, è ritenuto legato al clan Amato-Pagano

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - E' ritenuto legato al clan Amato Pagano, detto degli scissionisti, il 57enne ucciso poco fa a colpi d'arma da fuoco a Melito, in provincia di Napoli.

L'uomo, Gaetano Nappi, è stato colpito nel ristorante "Gaetano e Teresa" che si trova in via Lavinaio.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Marano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).