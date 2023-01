Maltempo: in alcune zone della Campania resta l'allerta

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Non si placa il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domani mattina il vigente avviso di allerta meteo Gialla solo sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini).

Permane infatti la criticità idrogeologica anche in assenza di precipitazioni sulla fascia costiera centro-settentrionale.

Si raccomanda, sottolinea una nota, pertanto ai sindaci delle aree interessate di mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni connessi al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi piani di protezione civile tenendo conto che fenomeni come frane e caduta massi, potranno verificarsi anche in assenza di piogge.

L'avviso meteo evidenzia comunque, nelle zone 1,3 "precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale". Tra i possibili scenari connessi al rischio idrogeologico si segnalano "anche in assenza di precipitazioni": ruscellamenti superficiali, con possibili fenomeni di trasporto di materiale e possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni), tra l'altro. (ANSA).