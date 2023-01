Covid: in Campania calano sia i contagi che i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Sono 175, in Campania, i neo positivi al Covid. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, il tasso di incidenza è in leggero calo visto che oggi è pari al 5.10% e ieri era fermo al 5.50%. Un decesso nelle ultime 48 ore, un altro decesso in precedenza ma registrato ieri.

Negli ospedali calano i ricoveri in terapie intensiva con 16 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri) e anche in degenza con 276 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri). (ANSA).