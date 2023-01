Droga nel portacipria, due ventenni arrestati a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Droga nel portacipria e due 20enni vengono arrestati dai Carabinieri nella zona dei Camaldoli a Napoli. I militari della stazione Vomero hanno fermato in particolare un giovane per detenzione di droga a fini di spaccio, già noto alle forze dell'ordine ed un incensurato, entrambi di Mugnano di Napoli.

Durante un controllo alla circolazione sono stati fermati in Via Vicinale Agnolella. In auto 7 dosi di crack e 15 di cocaina. Gli stupefacenti erano occultati sotto al sedile in un piccolo portacipria metallico.

Entrambi in manette, sono ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio (ANSA).