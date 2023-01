Banditi assaltano negozi con fucili tra Napoletano e Casertano

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - "Delinquenti scatenati, senza alcun freno, armati fino ai denti, stanno seminando il panico fra il Napoletano e il Casertano. A Teverola (Caserta), quattro soggetti armati di fucile sono entrati in una caffetteria seminando il panico e svuotando la cassa e rubando i gratta e vinci. Stessa dinamica anche per una pizzeria di Casandrino, dove ad agire sono stati tre banditi che hanno portato via l'incasso, minacciando il personale con pistole e fucile. E' chiaro che viviamo una situazione di emergenza senza controllo, banditi pericolosi che non hanno alcun timore di impugnare un'arma e di usarla. Se non mettiamo un freno a questa escalation ci troveremo a dover piangere l'ennesima vittima. Per questo chiediamo alle Prefetture di Napoli e Caserta di aumentare i controlli e gli uomini delle forze dell'ordine per i pattugliamenti in strada e servono pene certe per tutti i reati.

Certe volte i condannati riescono a non fare neanche un giorno di carcere e tornano di nuovo in strada a delinquere". Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

(ANSA).