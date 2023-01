Teatro cerca Casa: ecco gli 'Errori' di Di Girolamo e Ottombrino

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Dai racconti di Márquez e Cortázar, lunedì prossimo, 23 gennaio, alle 18, nel salotto napoletano del drammaturgo Manlio Santanelli, va in scena lo spettacolo 'Errori' con Rosalba Di Girolamo e Federica Ottombrino nell'ambito degli eventi del 'Teatro cerca Casa' organizzati da Livia Coletta. Una narratrice e una cantante, accompagnate dal suono di una chitarra e di una fisarmonica, raccontano storie di vite in bilico. Spiegano i promotori della rassegna che si caratterizza per spettacoli teatrali nelle case private: "Un narrare che nasce dalla paura di restare soli, e così il racconto abbraccia chi ascolta, perché abbracciando ci si ritrova interi. Narrare perché ascoltando una storia può succedere di entrare in luoghi inesplorati della nostra anima".

Questo vogliono regalare le due artiste a chi ascolta Errori: attraverso le parole e le atmosfere magiche dei grandi scrittori sudamericani - Gabriel García Márquez e Julio Cortázar, con alcune citazioni di Eduardo Galeano - parlano di storie che possono appartenere a tutti. Una donna che trova se stessa salendo su un autobus, un'altra creando pasticcini, un'altra leggendo ininterrottamente. O forse è il contrario: si perdono.

Sullo sfondo, a tenere i fili delle storie, c'è 'l'altro', l'oggetto d'amore che rende possibile questo inganno.

"La necessità di narrare nasce dalla paura di morire - spiegano le artiste - questo ci confessa ad esempio Sherazade, che per Le mille e una notte racconta ininterrottamente le sue storie al Re che, incantato, dimentica di ucciderla. Narrare per non morire, perché in ogni storia c'è qualcuno che vuole tornare a vivere per arte di magia". (ANSA).