Anniversario morte studente durante stage, protesta a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Iniziativa di protesta in mattinata a Napoli degli studenti del Coordinamento K.A.O.S. che, nel primo anniversario della morte del 18enne Lorenzo Parelli avvenuta durante uno stage di alternanza scuola lavoro , hanno imbrattato di vernice rossa il portane della sede dell' Unione Industriali in piazza dei Martiri.

''Un atto dovuto - spiegano sui social gli studenti - per impedire ai signori di Confindustria di dimenticarsi di Lorenzo Parelli, di Giuseppe Lenoci, di Giuliano De Seta ragazzi vittime del progetto di Alternanza scuola lavoro ".

I contestatori hanno anche esposto per alcuni minuti durante il blitz uno striscione con la scritta ' Lorenzo vive noi non '' Alternanza scuola lavoro? - commenta in rete uno dei promotori - come se dovessimo impararlo a 18 anni che dobbiamo fare lo stage non retribuito, che dobbiamo sorridere al capo per fare bella figura, che dobbiamo rimpinguare il curriculum ".

''Eccolo qua il sangue di Lorenzo, il nostro sangue lo stesso che è sulla mani di Confindustria sì, ma che è anche sulle mani di politici straccioni che con stipendi a cinque zeri vorrebbero insegnare la dignità del lavoro gratuito ai 18enni .

A voi di Confindustria & Friends ricordiamo - conclude il post - che la vernice potrà anche venire via, ma il sangue che avete sulle mani no, quello non andrà via con un po' d'acqua e sapone.

Lorenzo vive!". (ANSA).