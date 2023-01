Violenza sessuale di gruppo, due arresti a Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Custodia cautelare in carcere per un 34enne con precedenti per furto, rapina e maltrattamenti in famiglia e arresti domiciliari per una donna incensurata di 21 anni: sono i provvedimenti eseguiti dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

Le attività di indagine condotte dalla squadra Mobile di Salerno - e dalla sezione operativa per la sicurezza cibernetica - Polizia Postale e delle Comunicazioni di Salerno - hanno consentito di ricostruire verosimilmente quanto accaduto nella nottata del 31 agosto 2022 quando - si legge in una nota del procuratore Borrelli - dopo aver trascorso una serata in discoteca con un'amica, i due si sarebbero resi responsabili della violenza nei confronti di quest'ultima. (ANSA).