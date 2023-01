Violenta ragazza di 17 anni, arrestato l'amico di famiglia

(ANSA) - AVELLINO, 20 GEN - Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza che nel mese di ottobre dell'anno scorso, quando si è verificata la violenza, aveva 17 anni.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura, è stata firmata dal Gip del tribunale del capoluogo irpino.

Amico stretto e fidato della famiglia della vittima, che come lui risiede ad Altavilla Irpina, l'uomo avrebbe violentato la giovane che lo considerava una persona di famiglia. Dopo la denuncia presentata dai genitori, ai quali la ragazza aveva confidato la violenza, l'attività investigativa, coordinata dal pm Cecilia Annecchini, è giunta ad un punto di svolta grazie all'esame del Dna il cui esito avrebbe confermato le responsabilità dell'indagato. (ANSA).