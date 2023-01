Tre rapine nell'area a nord di Napoli, indagano Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - I carabinieri di Napoli indagano su tre rapine dalle modalità analoghe avvenute nella tarda serata di ieri nell'area a nord di Napoli.

A Giugliano in Campania, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Appia per una rapina ai danni di un bar all'interno di un distributore di carburanti dove tre persone a volto coperto e armati di fucili e pistole si sono fatti consegnare l'incasso.

Circa un'ora dopo a Casandrino, passate da poco le 22, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti per due rapine. La prima in un bar a via Paolo Borsellino mentre la seconda in una pizzeria di via Mons. Pasquale di Pasquale. In entrambi i casi anche qui ad agire sono state tre persone a volto coperto armate di fucili e pistole, che si sono impossessate del denaro contenuto nelle casse degli esercizi commerciali.

Infine all'alba, a Marano, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Fontana 2 per la segnalazione di una forte esplosione. Da una prima sommaria ricostruzione sembra che ad esplodere sia stata una bomba carta posta davanti ad un esercizio commerciale. Il cancello - parliamo di una recinzione che fa da perimetro allo stabile dove si trova l'attività - è stato divelto. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Marano di Napoli (ANSA).