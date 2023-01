Rettore Suor Orsola Benincasa,ecco nuovi indirizzi per il futuro

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - "E' per noi un onore essere in questa città e rappresentare la sua tradizione culturale che è molto elevata. Ci sono sempre nuovi indirizzi; una Università non rimane mai ferma per quanto riguarda le competenze che forma, rimane fedele alle sue radici, all'idea del pensiero critico, di una formazione forte ma adegua le competenze e il mix dei saperi e, in questo modo, crea curricula nuovi per le nuove generazioni perché possano andare verso il futuro con piena competenza e professionalità". Il rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro, sintetizza così lo stato attuale dell'Ateneo napoletano in occasione dell'inaugurazione del suo Anno accademico alla presenza del ministro Anna Maria Bernini, e, fra gli altri, del sottosegretario Pina Castiello e del sindaco, Gaetano Manfredi, oltre che di diversi esponenti del mondo universitario. Una inaugurazione caratterizzata anche dal 'battesimo' del nuovo corso di laurea magistrale in Digital Humanities per le materie letterarie e i beni culturali. Green economy e transizione digitale sono due delle nuove sfide che la più antica libera Università italiana vuole portare avanti. Humanities and Technologies è il binomio con il quale il Suor Orsola negli ultimi 15 anni, come ha spiegato d'Alessandro, "ha intensificato gli investimenti sulla didattica e sulla ricerca in tutti quei campi del sapere umanistico in cui la conoscenza diventa il motore di relazioni produttive tra comunità, valori e luoghi e aiuta l'uomo a vivere meglio". Guardando in particolare ai processi di design per l'innovazione, alla green mobility, alle tecnologie per la pedagogia innovativa e per la fruizione del patrimonio culturale e alle nuove frontiere delle digital humanities per le industrie culturali e creative.

Dal canto suo il ministro Bernini ha detto: "Il Suor Orsola Benincasa ha dimostrato di essere al passo con i tempi. Adesso Scienze e Scienze Umane sono parte di uno stesso pacchetto formativo che deve essere sempre più diffuso e sempre più conoscibile. E' importante che gli studenti sappiano che per loro c'è un futuro di lavoro, nuovi lavori e che, soprattutto, le Università sono pronte e attrezzate per formarli adeguatamente". (ANSA).