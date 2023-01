Plusvalenze:tifosi Napoli su social, toglietele gli scudetti

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - C'è chi chiede che ora si revochino anche gli scudetti "rubati", chi invoca la retrocessione in serie B e chi auspica il fallimento del club.

Sui social si scatenano i commenti dei tifosi del Napoli dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus.

Più di uno dice che non bisogna 'cantare' vittoria visto che bisognerà aspettare il ricorso. Qualcun altro è sicuro che "con qualche aiutino" arriveranno a qualificarsi almeno per l'Europa League, se non addirittura per la Champions. Ma c'è anche chi sostiene che "questo è solo l'inizio. Ci sono altri 4 processi, avranno altre penalizzazioni".

"Vi salverete, non preoccupatevi", rassicura con sarcasmo un supporter azzurro mentre tra i più critici c'è chi si augura che "gli scudetti rubati, compreso quello tolto al Napoli, glieli tolgano". (ANSA).