Maltempo: Ischia, evacuate 90 persone in zona Monte Vezzi

(ANSA) - ISCHIA, 20 GEN - L'allerta meteo arancione ha comportato una ulteriore evacuazione ad Ischia: oltre ai cittadini che vivono nelle zone a rischio di Casamicciola gravemente interessate dalla recente frana, dalle prime ore del giorno è iniziato l'allontanamento dalle case anche per i 90 abitanti della zona di Monte Vezzi, ad Ischia Porto, altra località su cui grava il rischio idrogeologico e dove nel 2006 si verificò una frana che uccise quattro persone.

Per gli sfollati è stato attrezzato un centro di assistenza al Palazzetto dello Sport Taglialatela dove potranno richiedere il soggiorno in strutture ricettive o comunicare l'autonoma sistemazione sino a cessato allarme, previsto per domattina.

A causa dell'allerta meteo, i sindaci dell'isola hanno disposto inoltre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado oltre che di cimiteri e campi sportivi. (ANSA).