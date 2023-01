Danza: Venti anni di Körper, 'Missione giovani talenti'

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - A Napoli la danza contemporanea festeggia con Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza riconosciuto dal MiC, tra le prime cinque strutture in Italia e la maggiore al sud, che celebra venti anni di attività e apre il nuovo SpazioKörper con la prima programmazione di Stagione.

Cinquanta produzioni, venti tournèe internazionali, trenta festival e rassegne in Italia e all'estero, undici nomi della danza internazionale ospitati, quindici premi, dieci strutture della città e del territorio di partenariato, uno staff di quindici persone, una media di cinquanta artisti annualmente impiegati: sono i numeri presentati per il ventennale dello spazio di Via Vannella Gaetani dedicato alla danza contemporanea, fondato dal direttore artistico Gennaro Cimmino.

"Sosteniamo con sempre maggior forza l'emersione dei giovani coreografi campani, con uno sguardo aperto alle realtà artistiche internazionali. Pensiamo ad esempio a Luna Cenere, che debutterà luglio 2023 con Vanishing Place alla Biennale di Venezia - racconta Cimmino- Körper è diventato un punto diriferimento in Campania per la qualità delle proposte realizzate in diversi ambiti: dalla formazione professionale alla produzione e promozione". In questa prima programmazione grande attenzione quindi a compagnie e giovani artisti del territorio. Nel 2023 inizierà anche la collaborazione con centri di promozione della danza e ricambio generazionale di rilevanza nazionale come Anghiari DAnce Hub di Gerarda Ventura e C.I.M.D.di Milano di Franca Ferrari, Movimento Danza di Gabriella Stazio. In cartellone anche il celebre coreografo francese Olivier Dubois ( 22 marzo). Primo spettacolo con Lorenzo di Rocco &Jennifer Rosati (29 gennaio). A dicembre confermata la rassegna KÖRPERFORMER. "Riporteremo in scena Fragili Film di Marianna Troise del 1982 - tra le tante attività che anticipa Cimmino - in una tournée che toccherà Torino Danza, Fabbrica Europa di Roma e Ravenna Festival. Con il Museo Archeologico Nazionale sottoscritto dal 2022 un progetto di partenariato triennale. (ANSA).