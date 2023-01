Calcio: Spalletti,a Salerno senza Kvara ma non si può sbagliare

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - "Kvaratskhelia non partirà per Salerno. Sta a casa, perché oggi non ha febbre, però il medico ha dovuto dargli dei farmaci per curare bene l'influenza". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia del derby campano in programma domani contro la Salernitana. Al posto dell'esterno georgiano dovrebbe partire titolare Elmas sulla sinistra: "Lui ora - ha detto Spalletti - sta facendo vedere il suo valore, ha giocato più spesso ed è più facile far vedere le sue qualità, è uno di quelli che mette sempre tutto.

Sarà della partita sicuramente, merita di giocare".

Il tecnico è tornato sul ko in Coppa Italia. "Se penso al ko in Coppa Italia con la Cremonese - ha detto - penso che dobbiamo imparare sempre a dare il 100%, perché nel calcio fare il 99% equivale non a un punto ma a dare molte più possibilità all'avversario. Con la Cremonese l'abbiamo pagata più cara del dovuto ma la scelta della formazione era una nostra necessità viste le partite importantissime giocate e che ci attendono".

Spalletti ha commentato anche il provvedimento di stop alle trasferte dei tifosi del Napoli dopo gli scontri in autostrada di due domeniche fa: "Siamo in un momento storico importante, in cui sappiamo quanto conta la passione dei nostri tifosi e della nostra città. Per questo dobbiamo ragionare in un certo modo, sapendo che se si prende il calcio per fare casino ne dobbiamo subire le conseguenze brutte sui nostri tifosi che per noi sono importantissimi. Non so se sia giusta come decisione, mi occupo di altro, ma dispiace non averli con noi al nostro fianco Io avrei mille cose da dire ma stavolta sto zitto, tutto è per la città". (ANSA).