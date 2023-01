Al via 'Forcella in Musica!' col concerto 'Benvenuto anno nuovo'

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Sarà il concerto "Benvenuto anno nuovo", proposto dall'Orchestra Discantus, ad inaugurare nella Chiesa di San Giorgio Maggiore a Napoli sabato 21 gennaio, alle 20.30, la rassegna "Forcella in musica". Protagonisti saranno il soprano Martina Sannino e il tenore Stefano Sorrentino, diretti dal maestro Luigi Grima - che firma anche la rassegna - pronti con l'Ensemble a misurarsi con un mix vario che vedrà protagoniste le più celebri canzoni napoletane d'autore, alcune tra le più famose arie d'opera e non solo, come annunciano gli organizzatori della kermesse.

"Si passeggerà con disinvoltura da quella che viene considerata la prima vera canzone napoletana dell'epoca moderna, Te voglio bene assaje, alle struggenti note di Era de maggio, da una brillante canzone di Tosti, Marechiaro, ad uno spumeggiante Donizetti, Me voglio fa na casa, per poi giungere al lirismo di Puccini e Verdi con alcune tra le loro più celebri arie d'opera" si evidenzia ancora. Cinque, in totale, gli appuntamenti di "Forcella in musica", in programma nella chiesa guidata da Padre Carmelo Raco realizzati in sinergia con l'Arcidiocesi di Napoli, il patrocinio del Comune, attraverso l'assessorato al Turismo, e l'Associazione Discantus. Dopo il 21 gennaio, la rassegna proseguirà sabato 11 febbraio con "Musiche dal mondo" col duo Colbran, formato da Alba Brundo all'arpa e dal soprano Giulia Lepore; mentre il 18 marzo sarà la volta di Raffaello Converso in concerto, con Franco Ponzo alla chitarra. Il primo aprile, invece, è in calendario "Crux Fidelis" con il Coro Vocalia diretto da Luigi Grima; a seguire, il 6 maggio, "Jazz vagabondo" con Valentina Ranalli voce e Carlo Lomanto alla chitarra. "Un primo passo, per la storica chiesa partenopea, che si avvia a diventare un presidio costante di cultura e socialità" afferma Luigi Grima. "Assieme ai tanti musicisti presenti nella rassegna, vogliamo cosi dare un contributo al rifiorire di un luogo per troppo tempo trascurato, luogo complicato ma sorprendente, ricco di storia e di folclore, di luci ed ombre, di grande vitalità e di indolenza, il Rione Forcella, appunto" aggiunge il maestro Grima. (ANSA).