"A cena con gli Addams": a Pompei il nuovo format-spettacolo

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Gli Addams, i personaggi della famiglia più "mostruosa" del cinema e della tv, stanno per arrivare a Pompei con il loro stravagante gusto per l'orrido e il loro carico di humor spettrale. Anche sulla scia del successo della recente serie tv "Mercoledì" in onda su Netflix, i promotori - l'associazione Itinerari Alchemici di Napoli e il ristorante La Gare di Pompei - lanciano "A cena con gli Addams", "nuovo format di cena-spettacolo, ideato dalla scrittrice Laura Miriello, che - sottolineano - unisce le performance recitative di attori alle tipiche prove di logica delle 'cene con delitto' e al gioco di abilità delle escape room, il tutto rivisitato 'in chiave gotica'. L'appuntamento con la 'prima' è per venerdì 27 gennaio (ore 20) nel ristorante La Gare. Si replica domenica 5 febbraio (ore 20,30) e venerdì 17 febbraio (ore 20). Seguirà l'Horror Party di Carnevale con gli Addams (21 febbraio, ore 20).

Ecco la trama. È il compleanno di Mercoledì (interpretata da Tina Falanga) e la celebre famiglia Addams (nata come serie a fumetti nel 1938 dalla matita del disegnatore statunitense Charles Addams) decide di festeggiare la ricorrenza in un ristorante costruito in un'antica stazione ottocentesca (La Gare, appunto) che si dice sia 'infestato dagli spettri' ". Tra ragnatele, teschi e strane ombre, Lurch (Claudio Verde) e cugino Itt (Laura Miriello) faranno accomodare gli ospiti nei "tumuli" (o, meglio, tavoli), per essere accolti dai padroni di casa, Gomez (Rodolfo Medina) e Morticia Addams (Adelaide Oliano).

Mentre Gomez prova a convincere gli ospiti ad assaggiare improbabili strumenti di tortura, l'uccisione di un cameriere durante un improvviso blackout elettrico getta nel panico gli invitati. Da questo momento in poi tutte le uscite sono bloccate e l'unico modo per fuggire è aiutare Mercoledì a trovare il colpevole prima che colpisca ancora, cercando di superare le prove psicofisiche a cui gli Addams sottoporranno gli ospiti.

Chi si libererà dalla trappola potrà partecipare al finale, un party in cui ci si dovrà sottoporre alla prova del ballo gotico con Mercoledì: chi non terrà il passo verrà punito da Mano e zio Fester (Peppe Villa). (ANSA).