Vanvitelli: Marino, genio che ha dato fama mondiale a Caserta

(ANSA) - CASERTA, 19 GEN - "Oggi abbiamo presentato ufficialmente le celebrazioni vanvitelliane, con le quali intendiamo ricordare la grandezza di un personaggio che ha segnato profondamente la storia della nostra città". Lo ha detto il sindaco di Caserta Carlo Marino all'evento tenutosi alla Cappella Palatina della Reggia di Caserta per la presentazione degli eventi per il 250esimo anniversario della morte dell'architetto costruttore della Reggia Luigi Vanvitelli, che visse a Caserta per molti anni.

All'evento è intervenuto anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. "Vanvitelli - ha aggiunto Marino - non è stato solo lo straordinario creatore della Reggia e dell'Acquedotto Carolino, che insieme al Belvedere di San Leucio compongono il nostro sito Unesco, ma un protagonista eccellente della città di Caserta, dove ha scelto di vivere e di fondare una scuola di architetti con il figlio e con altri allievi. Già due anni fa il Comune, in collaborazione con la Reggia, l'Università e le altre realtà culturali e dell'associazionismo della città, ha dato il via ad un percorso che ha consentito di arrivare, attraverso un avviso pubblico, all'organizzazione di tante iniziative per ricordare nella maniera migliore un autentico genio, che con il suo talento ha reso Caserta conosciuta in tutto il mondo".

