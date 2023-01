Stralcio parziale cartelle esattoriali per cittadini Acerra

(ANSA) - ACERRA, 19 GEN - Stralcio parziale per le cartelle esattoriali dei cittadini di Acerra (Napoli), fino ad un importo di mille euro. È quanto stabilito oggi dal Consiglio comunale che ha approvato, all'unanimità, una delibera della Giunta guidata dal sindaco Tito D'Errico, recependo, così, quanto previsto dalla legge di Bilancio del Governo per lo stralcio di cartelle fino a mille euro. La delibera era già passata nella II Commissione Consiliare 'Bilancio e Finanze'. "Con questo atto - ha sottolineato il sindaco D'Errico - il cittadino non dovrà corrispondere sanzioni ed interessi dovuti per le cartelle di tributi come la Tari e l'Imu, né gli interessi relativi alle multe per le violazioni del codice della strada". (ANSA).