'Solidago' nuovo Ep Livio Cori, lo sento come disco terapeutico

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Si intitola "Solidago" il nuovo EP di Livio Cori, l'artista partenopeo che lavora sulle sonorità alternative R&B oscure e racconta gli stati d'animo successivi alla fine di una storia d'amore e il difficile percorso per lasciarsela alle spalle. Il terzo EP di Cori viene definito dal musicista "terapeutico - spiega - cioé volto alla guarigione di un cuore dolorante. E' sicuramente il più intimo dei mei ep, potrei definirlo terapeutico, l'ho fatto più per seguire una mia esigenza che una discografia o magari per chi lo ascolterà, scriverlo è stato un vero bene per me".

Non a caso il nome scelto Solidago, spiegano in una nota, è riconducibile a una pianta perenne che si fa apprezzare per la splendida fioritura, ma anche per le sue proprietà benefiche: una pianta curativa antinfiammatoria il cui nome deriverebbe dal solido del latino che intendeva rafforzare, consolidare, guarire. L'Ep contiene oltre al singolo d'apertura, "Sulo Pe Chella", anche gli altri brani: "Scinne", "Nun M'Annammoro", "Tutte Le Parole" e infine "Niente A Ce Dicere". La produzione musicale ed artistica di questo EP è curata dallo stesso Livio Cori insieme al chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway.

Livio Cori, nato e cresciuto nei Quartieri Spagnoli, ha esordito sulla scena musicale a 18 anni, nel 2008, collaborando con artisti come Dj Uma e Jesa. Nel 2015 realizza il singolo "Tutta la notte" in collaborazione con Ghemon, posizionandosi in vetta alla classifica di MTV e venne premiato con il Premio MEI, come miglior artista emergente hip hop. La sua carriera è quindi decollata e nel 2016 ha lavorato con Luché al singolo "Veleno" e ha partecipato a Gomorra 3 come attore, interprentando il ruolo di "'O Selfie" e producendo la colonna sonora "Surdat". Solidago è il terzo Ep del musicista dopo "Montecalvario" e "Tarantelle".

