Musica:Je sto vicino a te 68, vincono E. Marino e i Macapea Band

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Enrico Marino, 22 anni, di Salerno, per la categoria solisti under 30, e i Macapea Band provenienti dalle Marche nella sezione cover band si sono aggiudicati l'esibizione nel memorial 'Je sto vicino a te 68' prodotto da Rino Manna e dalla Nonsoloeventi srl, che si terrà a Napoli il 19 marzo al Palapartenope.

A Sara Russo, 24 anni, Elena Calaudi, 23, Gianluca Cecora, 25, Eleonora Siciliano, 19 anni sarà affidato l'opening act del memorial organizzato nel nome di Pino Daniele; nella sezione cover band l'opening act sarà affidato al trio Soul-Food Vocalist. Sono questi i risultati dei casting per solisti under 30 e per cover band senza limiti d'età svoltisi nella Casa della Musica.

"Un feedback più che positivo per i provini del tutto gratuiti da parte di giovani artisti e non che nel nome di Pino Daniele si sono dati appuntamento per interpretare i successi del celebre Nero a metà", sottolineano gli organizzatori.

Artisti giovani provenienti da diverse regioni e da Oltralpe, "tutti con una notevole presenza scenica e padronanza della voce, e poi le cover band protagoniste di contaminazione dei più svariati generi e suoni". Talenti che hanno sorpreso i giudici in sala: Adriano Pennino, Giorgio Verdelli, Nello Daniele, Geppino Afeltra e Marco Zurzolo. La giuria ha deciso di assegnare più premi del previsto. I vincitori dei contest andranno ad aggiungersi al cast di artisti nazionali ed internazionali che calcheranno il palco del Palapartenope (trasmesso dalla Rai).

Enrico Marino ha interpretato con voce e chitarra Terra mia: "Ho sempre amato Pino Daniele, ed ho immaginato un giorno di andare via dal mio paese per poi poter ascoltare le sue canzoni". I Macapea band hanno riarrangiato Anna Verrà: "Suoniamo insieme da anni, e amiamo la musica in tutti suoi generi dal jazz, alla bossa nova e tutte le contaminazioni che derivano, Pino rappresentava per noi questo". Dice il produttore Rino Manna: "Vedere così tanti giovani amare la musica di Pino, e sapere che hanno fatto tanti chilometri per partecipare ai casting, dimostra che stiamo facendo un buon lavoro e che stiamo contribuendo a mantenere vivo il ricordo e soprattutto l'immenso patrimonio artistico che ci ha lasciato". (ANSA).