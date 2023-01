Incendio distrugge auto nel Napoletano, indagini dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Questa notte, poco prima delle 5, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Vittorio Veneto per l'incendio di un'auto. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco, hanno distrutto totalmente un'auto lì parcheggiata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. (ANSA).