Cospito: sit in dinanzi a uffici Prefettura di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Circa 300 persone stanno manifestando dinanzi alla sede della Prefettura di Napoli in favore dell'anarchico Alfredo Cospito, recluso in carcere a Sassari. I manifestanti, aderenti a vari movimenti napoletani di lotta, stanno esponendo striscioni per chiedere che venga revocato il carcere duro a Cospito. Nei giorni scorsi uno striscione di protesta a sostegno del detenuto, che sta effettuando da settimane lo sciopero della fame, è stato esposto da ignoti su una impalcatura nella Galleria Umberto di Napoli.

(ANSA).