Calcio:'Legends-Ci vediamo a Napoli',leggende azzurre raccontano

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - "Legends - Ci vediamo a Napoli" è il titolo di una nuova produzione tv con protagonisti i "Legends" ovvero i calciatori che hanno fatto la storia del calcio a Napoli, dall'epoca del primo scudetto con Diego Armando Maradona. "E' la prima volta che i big del calcio che hanno indossato nel tempo la maglia azzurra ritornano a Napoli per un programma televisivo per riabbracciare il pubblico partenopeo, quel tifo che qualsiasi calciatore non dimentica e che a sua volta non ha dimenticato le gesta di giocatori di talento, oggi più che mai esperti e qualificati per poter dire la loro" afferma una nota della produzione.

"Legends - Ci vediamo a Napoli" andrà in onda tutti i giovedì, a partire da oggi, 19 gennaio, alle 21.00 su Napflix (neo emittente tv al canale 116) e su Canale 8 (canale 14 del telecomando) con un focus da parte delle leggende del calcio e, nello stesso tempo, il programma avrà un respiro nazionale ed internazionale. Il format sarà trasmesso non solo sulla tv tradizionale ma anche su piattaforma OTT di Nexting wordwide a cui i tifosi potranno collegarsi tramite mobile, smart tv e desktop. Il programma, ideato da Antonio Palmieri e Rossana Russo, è prodotto da Nexting, "startup innovativa - si sottolinea ancora - specializzata nel ramo produzione dei grandi eventi sportivi, che ha messo in campo attrezzature e professionalità per dar vita ad un racconto sul calcio attraverso i suoi protagonisti". La produzione esecutiva del programma è affidata a Sud Comunicazioni. Conducono la parte di commento di cronaca sportiva Iolanda De Rienzo con Alessandro Renica che dialogheranno con i protagonisti che hanno fatto la storia del calcio a Napoli. Seduti tutti attorno ad un tavolo, l'atmosfera è quella di una "rimpatriata" tra compagni per raccontarsi e raccontare il loro vissuto tra presente, passato e futuro. Una rubrica "Amarcord" sarà a cura della giornalista Rossana Russo che, con l'assist di Alessandro Renica, farà interviste mirate ai singoli personaggi svelando l'''uomo' diventato 'leggenda'. In ogni puntata ci sarà a sorpresa l'ospite d'onore. La striscia di approfondimento avrà una durata di 12 minuti. (ANSA).