Strade in un fondo agricolo, denunciati due contadini

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Stavano eseguendo alcune opere di sistemazione di strade interne di un fondo agricolo senza autorizzazione. Per questo motivo due agricoltori di Visciano (Napoli) sono stati denunciati dai carabinieri forestale della di Roccarainola. I due devono rispondere del reato danneggiamento.

L'area dove era stata avviata la sistemazione delle strade sottoposta a vincolo idrogeologico.

L'utilizzo di mezzi meccanici avrebbe provocato in alcuni punti fenomeni di erosione e smottamento, per danni di un valore periziato di circa 2000 euro. (ANSA).