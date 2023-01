Scuola: in arrivo 7,5 milioni per tre nuove palestre

(ANSA) - CASERTA, 18 GEN - E' di oltre sette milioni e mezzo di euro l'importo degli interventi finanziati dal Ministero dell'Istruzione nel Casertano per la realizzazione di tre nuove palestre in due istituti di Marcianise e a Teano e l'ammodernamento di una quarta annessa ad una scuola di Piedimonte Matese. I lavori riguarderanno gli istituti superiori. Lo annuncia la Provincia di Caserta. "Sono state accolte - spiega una nota dell'Ente - tutte e quattro le candidature presentate al Ministero; a breve uscirà una nota ministeriale con lo scadenzario della tempistica e delle indicazioni dei connessi adempimenti". In particolare le nuove palestre saranno realizzate a Marcianise presso l'Isiss "Salvatore Lener" (importo finanziato di 2.118.880 euro) e all'ISIS Ferraris - Buccini (importo di 2.118.880 euro), e a Teano all'Isiss "Ugo Foscolo" (importo finanziato di 2.051.886 euro). Sarà inoltre recuperata grazie ad un finanziamento di 1,2 milioni di euro l'attuale palestra dell'Ipseoa "E.V. Cappello" di Piedimonte Matese.

"Con questi nuovi interventi di edilizia scolastica in programma - sottolinea il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca - proseguiamo il programma di ammodernamento e di miglioramento dei servizi scolastici, in particolare quelli sportivi, per gli Istituti Superiori di Terra di Lavoro, con l'obiettivo di offrire strutture e servizi moderni alla comunità scolastica del territorio. Con l'approvazione definitiva del bilancio dell'Ente e degli altri strumenti finanziari, abbiamo predisposto risorse finanziarie ed umane tali da poter guardare con fiducia e serenità l'attuazione del nostro programma di interventi e lavori, finalizzati a valorizzare il patrimonio scolastico esistente con nuove infrastrutture e servizi sempre più adeguati ed efficienti". (ANSA).