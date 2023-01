Procida Capitale Cultura fa il bilancio, tanti i segni più

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Trecento giorni di eventi, un impatto mediatico da 3,4 miliardi di contatti, 600 mila turisti sbarcati sull'isola di Arturo nel solo 2022 (record di presenze, superiore alle stime che per il 2022 si fermavano a 500mila).

Sono alcuni dei numeri di Procida Capitale della Cultura 2022 resi noti il 18 gennaio in occasione della cerimonia per il passaggio di consegne con Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura per il 2023.

Il percorso di Procida si è tradotto in 44 progetti culturali di cui 34 originali spalmati su 300 giorni di programmazione declinati in workshop aperti al pubblico, happening, mostre, per un totale di 150 eventi con la partecipazione di oltre 350 artisti provenienti da 45 differenti Paesi del Mondo.

Investimenti per 18 milioni.

Significativa anche l'attenzione mediatica che la kermesse ha raccolto, quantificata nel raggiungimento complessivo di 3,4 miliardi di contatti per un impatto economico stimato in 33 milioni di euro.

Ad occuparsi della manifestazione sono state le più prestigiose testate internazionali, dal New York Times al National Geographic, con una copertura garantita in oltre 25 paesi del mondo.

Notevoli anche i risvolti economici su cui si è soffermato il direttore di Procida 2022 Agostino Riitano. Come conseguenza della sola proclamazione dell'isola a Capitale italiana della Cultura il fatturato medio di un campione significativo di imprese procidane è passato dai 277 mila euro del 2019 ai 386 mila euro del 2021 con un aumento di 90 mila euro, vale a dire un +32,5% dal 2019, anno pre-pandemia. Il fatturato medio delle aziende che si occupano di attività artistiche e di intrattenimento fra il 2021 e il 2019 è cresciuto del 45%, quello delle aziende di trasporto del 39%. "Per il 2022 - ha spiegato Riitano - ci aspettiamo un impatto ancor più significativo, certi che la legacy del nostro percorso si protrarrà anche negli anni a venire". (ANSA).