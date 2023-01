Maltempo: pioggia provoca frana nel Salernitano

(ANSA) - SAN PIETRO AL TANAGRO, 18 GEN - Un grosso movimento franoso si è verificato tra San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio, nel Salernitano, a seguito delle intense piogge delle ultime ore. Detriti si sono riversati in località Secchio dalla montagna sovrastante. Non si registrano feriti, ma tanto spavento per i residenti della zona che hanno avvertito un forte boato prima che i detriti arrivassero a valle. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale ed i tecnici comunali per i rilievi del caso. (ANSA).