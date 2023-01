Maltempo: Manfredi, ponteggio via Falcone problemi stabilità

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - ''Si tratta di una struttura privata che devo dire aveva problemi di stabilità significativi.

Stanno lavorando per mettere in sicurezza''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in riferimento al ponteggio che ieri è parzialmente crollato a causa del forte vento in via Aniello Falcone per fortuna senza conseguenze a persone e cose. (ANSA).