Maltempo: frana nel Salernitano, chiusa statale degli Alburni

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Sulla strada statale 166 'degli Alburni' è provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 57 nei pressi di San Rufo, in provincia di Salerno, a causa di un frana provocata dal maltempo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale; nella zona sono ancora in corso condizioni meteorologiche particolarmente avverse. (ANSA).