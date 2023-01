Maltempo, collegamenti difficili per Procida e Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 18 GEN - Ancora una giornata difficile per chi viaggia nel golfo di Napoli dove il mare resta agitato per i forti venti di libeccio spirati nelle scorse ore.

Gli aliscafi destinati ai collegamenti per Procida ed Ischia sono rimasti fermi in porto così che le due isole sono oggi collegate alla terraferma solo dalle navi; da sottolineare comunque che anche diverse corse operate dai traghetti in partenza da Napoli sono state soppresse mentre dal porto di Pozzuoli i collegamenti sono più regolari.

Situazione difficile anche per il resto della giornata: siti e call center delle compagnie annunciano già la cancellazione di diverse corse programmate per il pomeriggio e la serata. (ANSA).