CC Forestale: bracconaggio in calo, focus su dissesti

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Il fenomeno del bracconaggio è in riduzione in Campania ma è anche molto presente nelle province di Napoli e di Caserta. Lo ha detto il comandante regionale dei CC Forestale della Campania, Ciro Luongo, nel corso della conferenza stampa per la presentazione delle attività svolte dai militari delle 84 stazioni presento in regione nel corso del 2022.

L'uso di reti per intrappolare i volatili e dei richiami acustici si confermano gli strumenti più adottati da bracconieri per le attività illegali. Sono state 228 notizie di reato, 155 i sequestri penali e 425 gli illeciti amministrativi contestati per un importo notificato di 295.968 euro.

Significativi alcuni dati complessivi su base annuale: 39 fucili sequestrati con 2.798 cartucce, oltre a 39 fonofili (degli speciali richiami), 51 trappole e 9 reti.

Sull'emergenza dissesto idrogeologico i militari della forestale hanno puntato la loro attenzione perché, ha aggiunto Luongo, i cambiamenti climatici "hanno acuito i fenomeni meteo climatici e per questo abbiamo dato grande attenzione" e rinnovata importanza "è stata data alla tutela dei boschi, del soprassuolo forestale".

Nel corso del 2022 la Campania non è stata interessata da "grandi incendi boschivi" ma comunque l'azione di contrasto è stata molto elevata.

"Noi siamo vicini alle comunità locali - ha proseguito Luongo - e siamo a loro disposizione. E c'è sempre bisogno della collaborazione dei cittadini, delle associazioni". (ANSA).