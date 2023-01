Casamicciola: De Luca, a oggi 2 milioni da Stato e 4 da Regione

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Nelle necessità di Casamicciola di Ischia dopo il dramma delle frane "ad oggi vi sono 2 milioni dello Stato Italiano e 4 milioni della Regione Campania reali.

Sulla carta credo che siano stanziati altri 80 milioni che sono del tutto insufficienti per affrontare non solo il problemadell' assetto territoriale di Ischia ma anche del risarcimento dei danni per i cittadini che hanno subito danni". Lo ha detto il governatore della Campania Vicnenzo De Luca a margine della cerimonia di chiusura a Napoli di Procida Capitale della Cultura 2022.

"Dovremo continuare - ha detto De Luca - questa battaglia per sensibilizzare il Governo, per spiegare che, se vogliamo affrontare seriamente i problemi dell'isola, c'è bisogno di avere misure adeguate e oggi non le troviamo".

Al governatore replica il deputato della Lega Gianpiero Zinzi. "Come sempre - afferma - De Luca non perde occasione per accendere il dibattito politico con vuote polemiche. Quella di Ischia è una vera e propria tragedia sulla quale non si può speculare o fare propaganda. Questo decreto è un primo stanziamento per arginare l'emergenza, in vista di altro. Su questo il Parlamento ha svolto un ruolo importante. Ci aspettiamo che anche la Regione Campania ora faccia la propria parte". (ANSA).