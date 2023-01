Auto contro albero forse per maltempo, morta giovane di 21 anni

(ANSA) - CASERTA, 18 GEN - È di una ragazza di 21 anni morta e altri due giovani feriti gravemente il bilancio di un incidente avvenuto a San Marcellino (Caserta), al Corso Umberto.

Dai primi accertamenti dei carabinieri, è emerso che la 21enne viaggiava sul sedile anteriore, lato passeggero, di una Fiat 500 condotta dal fratello di 18 anni; seduti dietro c'erano altri due ragazzi di 19 e 17 anni, e la piccola comitiva veniva di Casal di Principe. Il 18enne, forse per il maltempo - la dinamica è ancora in fase di ricostruzione - ha perso il controllo della vettura in prossimità di una rotonda, e il mezzo è andato a sbattere violentemente contro un albero. La 21enne è deceduta, forse per aver sbattuto la testa, il fratello è finito in ospedale in prognosi riservata; degli altri due passeggeri, solo uno ha riportato contusioni non gravi. Sono in corso accertamenti per verificare se i ragazzi avessero le cintura di sicurezza allacciate e le cause per cui l'airbag dell'auto non si è aperto.

"Apprendiamo con sgomento - scrive il sindaco di Casal di Principe Renato Natale - della morte di una nostra giovane concittadina, a seguito di un incidente stradale. Ai familiari va il nostro cordoglio a nome dell'intera Città, e gli auguri di guarigione al fratello coinvolto nello stesso incidente. Sono notizie strazianti , per la giovane età e per i modi con cui si è strappati ai propri affetti". (ANSA).