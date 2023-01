Agricoltura: Campania, 1,7 mln euro per campagne apistiche

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - "Stanziati circa 1,7 milioni di euro per le campagne apistiche 2023 e 2024. Nello specifico l'importo di € 860.680,46 per il 2023 e di € 854.024,77 per il 2024. Risorse determinate in base al numero di alveari registrati nella banca dati apistica al 31 dicembre 2021". Lo ha annunciato Nicola Caputo, Assessore all'Agricoltura della Regione Campania, a margine della seduta di Giunta di ieri nel corso della quale è stata approvata la delibera sul settore apistico regionale - "L'apicoltura è un'attività di rilevante importanza economica in moltissime realtà della nostra regione, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Il comparto in questi anni è cresciuto per numero di operatori e per alveari allevati e si colloca tra le prime apicolture regionali. Abbiamo predisposto - spiega ancora l'assessore Nicola Caputo - di concerto con le associazioni presenti sul territorio e il tavolo apistico appositamente costituito in regione, un "Sottoprogramma apistico della Regione Campania per il periodo 2023-2027" nel quale sono indicate, per ciascun anno del triennio, le iniziative da realizzare nell'ambito di ciascun intervento ed azione" "Già nelle prossime settimane saremo pronti con i bandi di attuazione al sottoprogramma regionale per dare supporto - conclude l'assessore Caputo - ad un settore fondamentale che vogliamo salvaguardare e valorizzare. Consapevoli che le api giocano un ruolo essenziale negli ecosistemi: un terzo del nostro cibo dipende dalla loro opera di impollinazione e se questi preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla produzione alimentare sarebbero devastanti. Dunque, Save the Bees per l'ambiente, per la nostra agricoltura e le buone pratiche sostenibili. (ANSA).