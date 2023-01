Tempesta nel golfo di Napoli, collegamenti marittimi ko

(ANSA) - CAPRI, 17 GEN - Vento forte oltre i trenta nodi e onde oltre i quattro metri flagellano Capri e tutta la fascia costiera. Interrotti i collegamenti via mare: due i collegamenti con la terraferma garantiti alle prime ore del giorno, verso Napoli e ritorno, poi lo stop a partire dalle 9.30 in attesa che le condizioni meteo migliorino.

Sono rimasti fermi in banchina, nei porti di partenza, aliscafi, catamarani e altri mezzi veloci. Alle 6.40 è stata regolarmente effettuata la prima corsa, la nave lenta della Caremar diretta a Napoli con il suo carico giornaliero di passeggeri, tra questi studenti, impiegati e pendolari. La stessa nave lenta ha fatto poi ritorno a Capri partendo da Napoli alle 9.30 e attraccando nel porto di Marina Grande alle ore 11.30 assicurando all'isola le merci e i servizi di prima necessità.

I venti da sud ovest molto forti che soffiano da questa notte nel golfo di Napoli stanno rendendo difficile la navigazione anche per Ischia e Procida. Sono sospesi tutti i collegamenti marittimi veloci e al momento sono confermate solo alcune corse effettuate dai traghetti. I siti ed i call center delle compagnie di navigazione inoltre prevedono già la sospensione di altri collegamenti nel corso della giornata anche in considerazione delle previsioni meteo che annunciano un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche (ANSA).