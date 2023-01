Tempesta di vento a Napoli, crollano un albero e un' impalcatura

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Tanta paura a Napoli per due episodi causati dal maltempo: a piazza Cavour un grosso albero è caduto sulle auto in sosta invadendo buona parta della strada.

In via Aniello Falcone, invece, si è verificato il crollo parziale di una impalcatura montata sulla facciata di uno stabile per lavori. In entrambi i casi i cedimenti sono avvenuti in zone trafficate, e solo per un caso fortuito non sono state coinvolte persone. L'albero caduto a piazza Cavour di fatto impedisce il regolare scorrere del traffico, mentre via Aniello Falcone è stata chiusa al traffico.

In entrambe le situazioni sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale, i vigili del fuoco e la Protezione Civile.

Diversi anche i crolli di pezzi di cornicione segnalati in varie zone della città su cui da stamani soffia un vento molto forte.

