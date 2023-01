Scontri tifosi:Manfredi,interventi selettivi sono i più efficaci

(ANSA) - NAPOLI, 17 GEN - Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ed il sindaco Gaetano Manfredi, non ci stanno a far macchiare l'immagine della città e dello sport dagli scontri tra gli ultras del Napoli e della Roma. Condannano quanto accaduto e promuovono l'intervento selettivo adottato dal ministero dell'Interno sui responsabili. "Abbiamo una tifoseria molto civile, Napoli è una città di grande sportività, è inaccettabile che la violenza di una minoranza possa colpire l'immagine di Napoli - ha sottolineato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - Credo che gli interventi selettivi siano i più efficaci contro chi non ha nulla a che vedere con lo sport". "Penso che 200 scalmanati sono solo un danno all'immagine della squadra e della città - ha aggiunto il prefetto - e non devono pregiudicare momenti bellissimi come quelli dell'altra sera allo stadio Maradona.

Allo spettacolo non devono partecipare". (ANSA).