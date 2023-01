Maltempo: tempesta su Capri, fermi i collegamenti marittimi

(ANSA) - CAPRI, 17 GEN - Vento forte oltre i trenta nodi e onde oltre i quattro metri flagellano Capri e tutta la fascia costiera. Interrotti i collegamenti via mare: due i collegamenti con la terraferma garantiti alle prime ore del giorno, verso Napoli e ritorno, poi lo stop a partire dalle 9.30 in attesa che le condizioni meteo migliorino.

Sono rimasti fermi in banchina, nei porti di partenza, aliscafi, catamarani e altri mezzi veloci.

Alle 6.40 è stata regolarmente effettuata la prima corsa, la nave lenta della Caremar diretta a Napoli con il suo carico giornaliero di passeggeri, tra questi studenti, impiegati e pendolari. La stessa nave lenta ha fatto poi ritorno a Capri partendo da Napoli alle 9.30 e attraccando nel porto di Marina Grande alle ore 11.30 assicurando all'isola le merci e i servizi di prima necessità. (ANSA).