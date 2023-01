Controlli Carabinieri nel Casertano, un arresto e 14 denunce

(ANSA) - CASERTA, 17 GEN - E' di un arresto e quattordici persone denunciate il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel Casertano. A Castel Volturno un 36enne è evaso dagli arresti domiciliari ed è andato a farsi un giro in scooter, ma è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, che lo hanno arrestato per evasione e sanzionato perché il mezzo era privo di assicurazione. I carabinieri della Compagnia di Aversa hanno invece denunciato 14 persone ad Aversa e nei comuni limitrofi di Parete, Frignano e Teverola; i militari hanno sorpreso e denunciati cittadini che hanno abbandonato illecitamente rifiuti, o fermato a bordo di auto senza patente, ma anche per violazioni edilizie e indebito utilizzo di carta di credito. I militari dell'Arma hanno controllato in totale 1129 persone e 669 veicoli. (ANSA).