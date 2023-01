'Mi hai rotto lo specchietto, dammi 200 euro', denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Un 19enne originario di Massa di Somma si trova alla guida della sua auto mentre percorre a Volla via Filichito. Gli si affianca una city car ed il conducente fa cenno al ragazzo di accostare. Dall'auto scende un 29enne napoletano che esclama "Mi hai rotto lo specchietto, dammi 200 euro". Il ragazzo propone di accordarsi avviando le procedure per il risarcimento con l'assicurazione ma il 29enne rifiuta pretendendo che il giovane prelevasse subito il denaro da uno sportello ATM. Il 19enne insospettito chiama il padre che gli dice al proprio figlio di non far nulla e di aspettare il suo arrivo.

L'appuntamento tra i tre è davanti a un bar di Casalnuovo di Napoli. Nel tragitto, il padre vede due pattuglie dei Carabinieri e racconta loro l'accaduto. I militari comprendono che qualcosa non va e raggiungono il 19enne insieme al padre.

Dagli accertamenti emerge la tentata truffa e il 29enne viene denunciato. (ANSA).