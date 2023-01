A caccia senza autorizzazione, denunciato dai CC Forestale

(ANSA) - ROCCARAINOLA (NAPOLI), 16 GEN - Armi e munizioni sono state sequestrate dai carabinieri forestale a Roccarainola nel corso di un controllo venatorio dai carabinieri della locale caserma ad un 50enne del posto. L'uomo è stato notato dai militari che hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare rinvenendo munizioni per uso venatorio ed un coltello.

E' stato accertato, inoltre, che l'uomo era sprovvisto di autorizzazione e licenza.

Quanto rinvenuto veniva posto in sequestro probatorio e l'uomo denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni alla competente Procura della Repubblica. I controlli, da parte dei militari dell'arma del Gruppo carabinieri forestale di Napoli, continueranno nei prossimi giorni. (ANSA).