Un Wertmuller - Giannini Day a Los Angeles, Italia

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Una giornata dedicata a Lina Wertmuller e Giancarlo Giannini con la proiezione dei loro film più apprezzati nello storico Hollywood Chinese Theater: è ''Lina&Giancarlo day" l'omaggio che il 6 marzo la 18esima edizione di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art festival" organizza per ricordare la sua presidentessa onoraria, prima donna-regista candidata agli Academy Award e poi premiata nel 2019 con l'Oscar alla carriera e la stella sulla Walk of fame. E celebrare il suo amico-attore Giancarlo Giannini, popolarissimo "Pasqualino Seventbeauties' amato dagli americani e da tanti autori globali che lo hanno coinvolto negli anni in film internazionali.

Ad annunciare l'appuntamento è Tony Renis, presidente onorario di "L.A., Italia" ormai classica kermesse alla vigilia della notte degli Oscar (5-11 marzo), promossa dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno della Dg Cinema del Ministero della Cultura, Intesa Sanpaolo ed il patrocinio del MAECI, del Consolato Generale e dell'Istituto Italiano di Cultura.

"Lina e Giancarlo sono due icone cultura italiana nel mondo e la loro collaborazione ha fatto la storia della settima arte. Era doveroso dedicargli un tributo condiviso nel cuore di Hollywood alla ripresa del Festival dopo anni complicati". In programma nella maratona-omaggio opere come "Mimì Metallurgico ferito nell'onore", "Film d'Amore e di Anarchia", "Travolti da un insolito destino" e "Pasqualino Settebellezze", candidatura all'Oscar per la regista, a Giannini miglior attore, per un totale di 4. Nel più ampio programma dei film della Wertmuller sarà proposto anche 'Ferdinando e Carolina', un omaggio a Napoli, città alla quale era molto legata e che le assegnò la cittadinanza onoraria. Nel board di 'L.A., Italia 2022' con Tony Renis e il chairman Bobby Moresco (premio Oscar per Crash), anche i produttori Mark e Dorothy Canton, Marina Cicogna, Franco Nero, i premi Oscar Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo e Alessandro Bertolazzi, e l'ex presidente dell'Academy Cheryl Boone Isaacs. (ANSA).